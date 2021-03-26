ماذا قال علاء مبارك عن جنوح سفينة قناة السويس؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اعتبر علاء مبارك نجل الرئيس المصري الراحل، محمد حسني مبارك، أن جنوح سفينة بقناة السويس، "أمر طبيعي ووارد".

وقال في تغريدة على حسابه الشخصي على "تويتر"، اليوم الجمعة، إن "الحوادث والكوارث أشياء واردة، وما حدث من جنوح سفينة بقناة السويس شيء وارد".

لكن نجل الرئيس المصري الأسبق، يرى أن الأمر غير الطبيعي في هذا الحادث هو خروج أصوات تتحدث "بشماتة وسخرية عن ما حدث".

وطالب علاء مبارك الجهات المعنية في مصر بعقد مؤتمر صحفي "يشرح الموقف ويوضح للعالم الجهود الكبيرة المبذولة لحل المشكلة".

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وتتواصل الجهود المصرية لتعويم سفينة الحاويات العملاقة "إيفر جيفن"، البالغ طولها 400 متر وطاقتها الاستيعابية 224 ألف طن، بعدما جنحت، الثلاثاء الماضي، في قناة السويس خلال عاصفة رملية وسدت الممر المائي الذي يربط البحر المتوسط بالبحر الأحمر، وتمر عبره أكثر من 10% من التجارة البحرية العالمية.

