مظاهرات في شمال سوريا ضد فتح المعابر بين مناطق سيطرة المعارضة والقوات الحكومية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - خرجت مظاهرة في مناطق شمال سورية الخاضعة لسيطرة المعارضة اليوم الجمعة رافضة فتح المعابر مع مناطق سيطرة الحكومة السورية .

وقال محمد حسن، القيادي في المعارضة السورية في ريف حلب الشمالي "خرجت مظاهرات اليوم في عدد من مدن وبلدات ريفي حلب وإدلب شمال وغرب سورية تحت شعار (لا لفتح المعابر) مع مناطق سيطرة القوات الحكومية السورية".

وأكد حسن لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) " شارك المئات في مظاهرة خرجت في بلدة أعزاز بريف حلب وردد المشاركون في المظاهرات شعارات تطالب المعارضة وقادة الفصائل برفض فتح المعابر مع مناطق سيطرة النظام".

وكانت مصادر إعلامية سورية وروسية أعلنت منذ أيام عن افتتاح معبر سراقب- الترنبة شرقي إدلب ومعبر أبو الزندين شمالي حلب.

وقال مشاركون في مظاهرة في عفرين لـ (د.ب.أ) "فتح المعابر مع مناطق سيطرة النظام هو لإنقاذ النظام وليس هدفه مساعدة المناطق المحررة، التي يحاول خنقها وقتلها عبر القصف اليوم بالمدفعية والطيران الروسي ".

وأضاف مشاركون "يريد النظام سحب المواد الموجودة في المناطق المحررة وأغلبها قادم من تركيا لرفع الاسعار والضغط اقتصاديا على المناطق المحررة".

ورفع المحتجون لافتات تطالب جميع الفصائل والمجتمع المدني برفض فتح المعابر مع مناطق سيطرة الحكومة السورية واعتبرت اللافتات أن (فتح المعابر خيانة لدماء الشهداء - فتح المعابر إنقاذ النظام- إغلاق المعابر مطلبنا ).