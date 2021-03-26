مقتل 32 وإصابة عشرات في حادث تصادم قطارين بسوهاج في مصر

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قالت وزارة الصحة المصرية إن 32 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 91 عندما اصطدم قطاران في وسط مصر اليوم الجمعة.

وأظهرت صور تداولها الإعلام المحلي عربات قطار انقلبت عند ترعة مياه.

وذكرت هيئة السكك الحديدية أن مجهولين استخدموا مكابح الطوارئ بالقرب من مدينة سوهاج. وقالت "أثناء مسير قطار 157 مميز الأقصر الإسكندرية ما بين محطتي المراغة وطهطا تم فتح بلف الخطر لبعض العربات بمعرفة مجهولين".

وأضافت أن المكابح تسببت في توقف أحد القطارين واصطدام الآخر به من الخلف وأنها تجري مزيدا من التحقيقات.

وقال مكتب النائب العام إنه أمر بفتح تحقيق في الحادث الذي وقع بالقرب من بلدة طهطا على بعد نحو 365 كيلومترا جنوبي القاهرة.

وقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي تعازيه لأسر الضحايا في بيان نشر على حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وقال "من تسبب في هذا الحادث الأليم" سيلقى عقابه.

وأفاد التلفزيوني الرسمي بأن السيسي طلب أيضا من رئيس الوزراء مصطفى مدبولي التوجه إلى موقع الحادث مع وزيرتي الصحة والتضامن الاجتماعي.

وذكرت وزارة الصحة أنه يجري نقل المصابين إلى المستشفيات وإن 36 سيارة إسعاف توجهت إلى مسرح الحادث. وقال متحدث باسم وزارة الصحة إن 91 شخصا أصيبوا.

وتملك مصر واحدة من أكبر وأقدم خطوط السكك الحديدية في المنطقة.

وفي أسوأ حادث قطار بالبلاد، التهم حريق سبع عربات في قطار مزدحم في 2002 مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 360 شخصا.