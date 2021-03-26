"تحالف دعم الشرعية" يعترض صاروخا باليستيا استهدف "نجران" بالسعودية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - اعلنت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم الجمعة اعتراض وتدمير صاروخ باليستي"أطلقته ميليشيات الحوثي الإرهابية" باتجاه الأعيان المدنية بمدينة (نجران) جنوبي السعودية.

وقال التحالف في بيان صحفي اوردته وكالة الانباء السعودية على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) "ان المحاولة الحوثية كانت تستهدف احد الأعيان المدنية المحمية بموجب القانون الدولي".

وأكد ان قوات التحالف ستتخذ كافة الإجراءات العملياتية وأفضل الوسائل لتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد تلك الميليشيات الإرهابية لتحييد وتدمير قدراتها بكل حزم وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

ويأتي هذا التصعيد من ميليشيات الحوثي عقب اعلان السعودية الاثنين الماضي مبادرتها لإنهاء الأزمة باليمن والتوصل لحل سياسي شامل هناك.