شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للإعلام": صرف إعانة لـ 11 صحفيا وإعلاميا بقيمة 245 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصد الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، تقريرا ماليا وإداريا خلال الفترة من 1 يوليو حتى 31 ديسمبر 2020 ، جاء فيه أن الموارد المالية للمجلس بلغت حتى 30 يونيو 2020 مليون ونصف المليون جنيه ،ارتفعت في 31 ديسمبر الى 9 ملايين جنيه و الموافقة على مشروع موازنة العام المالى 2020/2021 من وزارة المالية ومجلس النواب و الموافقة على الحساب الختامي للعام المالى 2019/2020 من وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات بعد استيفاء الملاحظات .

وجاء في التقرير المرفق بالتقرير السنوي للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنه تم صرف بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين بالصحف الحزبية والخاصة المحول من وزارة المالية بأمر دفع شهرى بصورة منتظمة لنقابة الصحفيين بقيمة إجمالية مائة وثلاثة مليون وتسعمائة وتسعة وخمسون ألف وتسعمائة واثنين وثلاثون جنيها واثنين وسبعون قرشا لا غير .

ولفت التقرير، الى أنه تم صرف إعانة لكبارالإعلاميين والصحفيين لعدد 11 صحفيا وإعلاميا ، خلال الفترة من 1 يوليو 2020 حتى 31 ديسمبر 2020 بقيمة 245 ألف جنيها بعد تقديم المستندات المؤيدة من نقابتى الصحفيين و الإعلاميين ، مضيفا أن الإعانات السنوية المحولة من وزارة المالية ضمت إعانة نقابة الصحفيين صندوق المعاشات 5.1 مليون جنيها وإعانة نقابة الصحفيين صندوق الخدمات الطبية 1.5 مليون جنيها وإعانة للمساهمة في نشاط اتحاد الصحفيين العرب 500 ألف جنيها وإعانة لصندوق التأمين والمعاشات بنقابة العاملين بالصحافة والطباعة والإعلام 250 ألف جنيها وإعانة غير متكررة لنقابة الصحفيين 60 مليون جنيها وإعانة لجمعية الخدمات للعاملين بالمجلس الأعلى لتنظيم الاعلام 158 ألف جنيها .

وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، أنه تم اتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية للقضاء على فيروس كورونا المستجد، وأنه تم شراء كمامات ومواد لتعقيم مقر المجلس يوميا وذلك للحفاظ على سلامة العاملين بالمجلس ، مشيرا الى أنه تم تطوير البوابة الالكترونية للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والذى يتم تنفيذها عن طريق وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال اتفاقية إعادة الاستثمار وانشاء المرصد الإعلامي للمجلس لتقييم أداء وسائل الاعلام المصرية بأنواعها المختلفة سواء المكتوبة أو المسموعة أو المرئية ومدى التزام الصحافة والاعلام بمعايير التغطية المهنية وإنشاء منظومة بريد الكترونى رسمي للمجلس الأعلى للإعلام ضمن مبادرة الزيادة الإنتاجية .

وعن التراخيص، لفت الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنه تم إصدار شهادة تراخيص مؤمنة مثل أوراق البنكنوت ، يصعب تزيفيها و إصدار أول دفعة من التراخيص لأول مرة في تاريخ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام و العمل على توفيق أوضاع كافة الكيانات المخاطبة بأحكام القانون 180 لسنة 2018 و اللوائح الصادرة تنفيذا له و الانتهاء من توفيق أوضاع كافة الصحف القومية ومجلة الإذاعة و التليفزيون.