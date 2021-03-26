الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى

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أدى آلاف المصلين صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى، وسط إجراءات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلية على أبواب الأقصى.

ونقلت مصادر محلية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن 23 ألف مصل أدوا اليوم صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى، مشيرة إلى أن شرطة الاحتلال انتشرت على مداخل الأقصى والبلدة القديمة، خاصة في منطقة باب العامود.