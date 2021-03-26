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الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى

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محمد الشيخ 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل ساعة واحدة - 4:48 مساءً, 26 مارس 2021 م

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أدى آلاف المصلين صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى، وسط إجراءات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلية على أبواب الأقصى.
ونقلت مصادر محلية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن 23 ألف مصل أدوا اليوم صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى، مشيرة إلى أن شرطة الاحتلال انتشرت على مداخل الأقصى والبلدة القديمة، خاصة في منطقة باب العامود.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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