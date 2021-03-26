شكرا لقرائتكم خبر عن "التعاون الإسلامي" تعزي مصر في ضحايا حادث القطارين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين عن صادق تعازيه ومواساته لأسر الضحايا وشعب وحكومة جمهورية مصر العربية في حادثة تصادم القطارين الذي وقع في محافظة سوهاج، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته وأن يدخلهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

وأعرب معاليه عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكداً وقوف منظمة التعاون الإسلامي وتضامنها مع جمهورية مصر في هذا الظرف.