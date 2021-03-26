شكرا لقرائتكم خبر عن قاطرتين في الطريق.. الشركة المشغلة تعلن فشل تعويم سفينة قناة السويس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة المشغلة للسفينة الجانحة بقناة السويس، فشل جهود إعادة تعويم السفينة في وقت سابق اليوم الجمعة.

وقالت الشركة أن فريق الإنقاذ الهولندي، أكد وصول قاطرتين إضافيتين في 28 مارس للمساعدة في جهود إعادة التعويم.

وأضافت الشركة أن التحقيقات الأولية تستبعد أي خلل فني أو في المحرك كسبب لجنوح السفينة، مشيرة إلى أن هناك مرشدان من قناة السويس كانا على متن السفينة وقت الحادث.