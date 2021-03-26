شكرا لقرائتكم خبر عن طوارئ في مستشفيات القاهرة لاستقبال الحالات الحرجة بحادث القطارين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ‏أعلنت مستشفيات جامعة القاهرة حالة الطوارئ لاستقبال الحالات الحرجة من مصابي حادث تصادم القطارين، وتقديم ما يلزم من خدمات علاجية، مع تجهيز أطقم طبية للتحرك إلى أي جهة للمساندة في حال طلبها، ودعا رئيس جامعة القاهرة جميع المنتسبين للجامعة إلى التبرع بالدم لمصابي الحادث.

وكانت وزارة الصحة والسكان المصرية ، أعلنت عن وفاة 32 مواطناً وإصابة 91 آخرين في حادث تصادم قطارين بمركز طهطا، محافظة سوهاج.