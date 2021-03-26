شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا: الموجة الثالثة من كورونا يمكن أن تكون الأسوأ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال لوثر فيلر رئيس معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الجمعة إن الموجة الثالثة من فيروس كورونا في البلاد يمكن أن تصبح الأسوأ ، من غير المستبعد أن يصل العدد اليومي لحالات الإصابة بالمرض إلى مئة ألف.

وقفز عدد الإصابات الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا في الأسابيع الأخيرة بسبب سلالة جديدة من الفيروس أكثر عدوى عرفت باسم بي117 وكذلك بسبب الخطوات الأولى لتخفيف بعض قيود العزل العام.

وقال فيلر داعيا الناس للبقاء في المنازل في عيد الفصح "هناك دلائل واضحة على أن هذه الموجة ستكون أسوأ من الموجتين الأولى والثانية".

وأضاف "أمامنا بعض الأسابيع الصعبة للغاية".