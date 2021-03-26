شكرا لقرائتكم خبر عن 32وفاة و91 مصابا..السيسي يوجه بسرعة علاج مصابي حادث قطاري سوهاج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - التحفظ على سائقي القطارين والنيابة تنتقل للمعاينة وسماع المصابين والشهود

وجه الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسي ، رئيس الوزراء والأجهزة المعنية باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سرعة تقديم العلاج للمصابين في حادث قطارىي سوهاج.

وكانت وزارة الصحة والسكان المصرية ، قد أعلنت عن وفاة 31 مواطناً وإصابة 91 آخرين في حادث تصادم قطارين بمركز طهطا، محافظة سوهاج جنوب القاهرة .

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ ٣٦ سيارة إسعاف مجهزة نقلت حالات الوفاة والمصابين إلى مستشفيات الإخلاء وهي: "سوهاج العام، وسوهاج التعليمي، وطهطا، والمراغة".

ومن جانبة أمر الفريق كامل الوزير وزير النقل، بالتحفظ على سائقي القطارين، بحسب مصدر مسؤول في هيئة السكة الحديد، مشيرا إلى أن وزير النقل سينتقل إلى موقع حادث التصادم لمتابعة آثار الحادث.

وأعلنت هيئة السكة الحديد، أنه أثناء مسير قطار ١٥٧ مميز الاقصر الاسكندرية ما بين محطتي المراغة وطهطا تم فتح بلف الخطر لبعض العربات بمعرفة مجهولين، وعليه توقف القطار، وفي هذه الاثناء وفي تمام الساعة ١١:٤٢ تجاوز قطار ٢٠١١ مكيف اسوان القاهرة سيمافور ٧٠٩ واصطدم بموخرة اخر عربة بقطار ١٥٧ مما ادى الى انقلاب عدد ٢ عربة من مؤخرة قطار ١٥٧ المتوقف على السكة وانقلاب جرار قطار ٢٠١١ وعربة القوى مما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات والوفيات. وجاري حصرها بالتعاون مع أطقم وزارة الصحة وتم نقل المصابين الى مستشفيات سوهاج وطهطا والمراغة وتم تشكيل لجنة فنية للوقوف علي اسباب الحادث، وجاري المتابعة لسرعة رفع الحادث وتسيير حركة القطارات علي الخط

وقالت أنه جارٍ تشكيل لجنة فنية، للوقوف على أسباب ومسببات الحادث الذي نتج عنه خروج 3 عربات عن القضبان، ووجود العديد من الضحايا والإصابات، موضحة أنها سترسل الإمدادات اللازمة لرفع العربات الواقعة على قضبان السكك الحديدية، مشيرا إلى أن هيئة السكة الحديد علقت حركة مسير القطارات على خطوط الوجه القبلي.