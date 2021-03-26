الكرخ والصقور وزاخو إلى ربع نهائي كأس العراق

وفي التفاصيل، حقق نادي القوة الجوية الفوز على نادي النجف بضربات الترجيح، بنتيجة أربعة مقابل ثلاثة، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

في السياق، فاز نادي الكرخ على نادي الشرقاط بهدف مقابل لا شيء.



وسُجل هدف الكرخ في الدقيقة (43) من الشوط الأول، عن طريق اللاعب عبد الرزاق قاسم.

فيما اعتبر فريق زاخو فائزاً بمبارته أمام الصناعات الكهربائية بثلاثية لعد حضور الأخير.

