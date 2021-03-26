شكرا لقرائتكم خبر عن كارثة جديدة ..مواد نووية في منشأة نفطية جنوب لبنان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - كشف رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان حسان دياب، اليوم (الجمعة)، أن تقرير شركة كومبيليفت الألمانية أكد وجود مواد كيمياوية خطرة في منشآت نفطية في الزهراني جنوب البلاد. وقال خلال اجتماع مجلس الدفاع الأعلى الذي انعقد في قصر بعبدا: تبين بعد الكشف عليها من قبل خبراء في الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية أنها مواد نووية عالية النقاوة، ويشكّل وجودها خطراً، بحسب التقرير الذي وردني من الأمن العام. وأكد أن هذا الموضوع يجب مناقشته الآن، ويجب أن يكون هناك إجراء سريع جداً للتعامل معه بأقصى درجات الاستنفار.

وعليه، كلّف المجلس الأعلى للدفاع وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية، لا سيما الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية لتخزين المواد شديدة الخطورة، بعد سحبها من منشآت النفط أو أي أمكنة أخرى.