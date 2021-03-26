شكرا لقرائتكم خبر عن ختام رائع للجولة الثانية من دوري أم الإمارات للجوجيتسو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

اختتمت الجمعة الجولة الثانية من دوري أم الإمارات لجوجيتسو السيدات، والتي أقيمت في صالة جوجيتسو أرينا في مدينة زايد الرياضية بمشاركة مميزة للاعبات الأندية والأكاديميات من داخل الدولة، وسط إجراءات احترازية صارمة.

وشهدت الجولة الثانية من البطولة منافسات رائعة في ثلاث فئات هي الناشئات (تحت 16 عاماً)، والشابات (تحت 18 عاماً)، والكبار (فوق 18 عاماً)، علاوة على مشاركة ما يزيد على 150 لاعبة من 10 أندية وأكاديميات مختلفة على مستوى الدولة.

وسبق انطلاقة الجولة الثانية من دوري أم الإمارات تنظيم مهرجان الجوجيتسو للصغار الذي يقام على هامش البطولة، في خطوة تؤكد حرص الاتحاد على تسليط الضوء على المواهب التي ستشكل اللبنة الأساس وعماد الأندية والأكاديميات والمنتخبات الوطنية. وحضر الفعاليات كل من محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، ومحمد بن دلموج الظاهري، عضو مجلس إدارة الاتحاد، ومبارك صالح المنهالي مدير الإدارة الفنية في الاتحاد.

ولفتت اللاعبات المشاركات في المنافسات الأنظار بتقديمهن لمستويات فنية رائعة عكست جاهزيتهن الكاملة لخوض الاستحقاقات القادمة ذات الأهمية البالغة، وتألقت لاعبات أندية الوحدة والجزيرة والعين والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس وبالمز الرياضية – تيم 777 خلال منافسات الجولة الثانية لتواصلن مشوارهن بثبات نحو الصدارة.

وفي فئة الناشئات تحت 16 عاماً نجحت لاعبات الوحدة في تسجيل 3590 نقطة بما وضعهن في المركز الأول، بينما سجل فريق بالمز الرياضية - تيم 777، 2450 نقطة ليحل في المركز الثاني، وحصدت لاعبات أكاديمية الجزيرة المركز الثالث بتسجيلهن 2430 نقطة.

وفي فئة الشابات تحت 18 عاماً تمكنت لاعبات العين من تسجيل 4370 نقطة وضعتهن في المركز الأول، بينما سجلت لاعبات الوحدة 3140 نقطة في المركز الثاني، وحلّت لاعبات الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في المركز الثالث بتسجيلهن 1890 نقطة.

وعلى صعيد فئة الكبار سجلت لاعبات نادي الوحدة 5090 نقطة لتحصد المركز الأول، بينما سجلت لاعبات العين 2870 نقطة خولتهن الحصول على المركز الثاني، وحلت لاعبات أكاديمية بالمز سبورت«777» في المركز الثالث بتسجيلهن 1300 نقطة.

وأكد محمد سالم الظاهري، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو أن الجولة الثانية من دوري أم الإمارات للجوجيتسو وما شهدته من مستويات فنية رفيعة قدمتها اللاعبات على البساط توحي بأن هذه النسخة من البطولة ستكون الأقوى منذ إطلاقها، موضحاً أن اللاعبات أظهرن درجات عالية من الجدية والمثابرة، خاصةً وأن البطولة تمثل جسراً للعبور إلى بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو وأنه لابد من تكثيف الاستعدادات والتحضيرات للتألق في منافسات البطولة العالمية الأكبر والأبرز على مستوى العالم.

وقال فادي بغدادي، المدير العام لشركة بريمير موتورز أحد الرعاة الرسميين لدوري أم الإمارات للجوجيتسو «يسعى اتحاد الإمارات للجوجيتسو عاماً تلو الآخر إلى جذب اهتمام المشاركين من خلال تنظيم بطولات ناجحة في أجندة الموسم المحلّي. ونرى ذلك جلياً من خلال إدراج منافسات السيدات وتشجيعهن على المشاركة في هذه البطولة المميزة. وأضاف:« إن المرأة عضو فعال وأساسي في مجتمعنا ومشاركتها في رياضة الجوجيتسو يعكس وعيها بأهمية دورها والاستمرار بتحقيق الإنجازات. ونفخر نحن في شركة بريمير موتورز بدعم بطولات الاتحاد المحلية، ونتطلع إلى رؤية منافسات قوية تتوج من خلالها أفضل اللاعبات أداء».

وعبرت اللاعبة ميرا خلفان الشامسي حزام أبيض/ رمادي من فئة الناشئات وزن 52 كجم ولاعبة أكاديمية بالمز الرياضية – تيم 777 عن سعادتها البالغة لاعتلاء منصة التتويج اليوم خلال مهرجان الجوجيتسو للصغار وحصولها على الميدالية الذهبية مؤكدة أنها ستواصل مثابرتها واجتهادها لمواصلة مشوارها الناجح في هذه الرياضة.

وقالت البطلة الإماراتية وديمة اليافعي من أكاديمية نادي العين للجوجيتسو فئة الكبار وزن 45 كجم والتي فازت في جميع نزالاتها ضمن الجولة الثانية من البطولة أن مجتمع وعشاق الجوجيتسو سعداء جدا للعودة إلى أجواء المنافسات، مؤكدة أنها خاضت نزالات حامية اليوم ما يشير إلى ارتفاع مستوى البطولة، والرغبة الكبيرة لدى جميع اللاعبات لتحقيق الفوز ومساعدة أنديتهن على التقدم.

وقالت الإماراتية زهرة الظاهري من أكاديمية نادي الجزيرة للجوجيتسو فئة الكبار وزن 45 كجم إنها تهدف دائماً إلى الفوز وتحقيق التطور المستمر على الصعيد الفردي لكن الهدف الأهم الذي تجمع عليه هي وزميلاتها يكمن في مساعدة نادي الجزيرة على اعتلاء منصة التتويج في ختام الموسم.

وبعد الانطلاقة القوية للجولة الأولى من دوري كأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو، تتكثف استعدادات الأندية حالياً للجولة الثانية من البطولة التي ستنطلق السبت في جوجيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية بالعاصمة أبوظبي.

ويحرص لاعبو أندية الوحدة والعين وبني ياس والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس على مواصلة منافساتهم القوية وتأكيد تفوقهم خلال الجولة الثانية، بينما تحاول بقية الأندية والأكاديميات المشاركة اللحاق بركب الصدارة وإحياء الأمل علماً بأن الدوري لا يزال في بدايته مع فرصة مواتية لتحقيق المفاجآت وقلب التوقعات.