شكرا لقرائتكم خبر عن أيام الشارقة التراثية تحتفي بـ «حق الليلة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحتفي فعاليات الدورة الـ 18 من أيام الشارقة التراثية بليلة المنتصف من شعبان «حق الليلة»، وتنظم، السبت، سلسلة فعاليات تستهدف الأطفال من الزوّار من 5:30 وحتى 8:30 مساءً، لنشر الوعي بأهمية الحفاظ على ذاكرة الأجداد وتقاليدهم في الاحتفاء بهذه المناسبة، ضمن أجواء ترفيهية للزوّار الصغار.

ووجهت إدارة الفعاليات والأنشطة في «الأيام» دعوة لأولياء الأمور للمشاركة في مسابقة أجمل زي تراثي للأطفال، من خلال كسوة أطفالهم بالأزياء التراثية بهذه المناسبة، كما سيكون زوّار الحدث على موعد مع جلسات سرد قصص المنتصف من شعبان، وورش تعليمية لصناعة التلي وتزيين أثواب الفتيات، وعرض مجموعة من الألعاب التراثية في بيت الألعاب الشعبية.