بسبب «إيفر جيفن».. الأقمار الصناعية تلتقط صوراً تظهر عدد السفن التي تنتظر عبور قناة السويس

الشارقة - اميمة ياسر -

نشرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية صوراً التقطها القمر الصناعي توضح الازدحام المروري البحري الناجم عن السفينة البنمية الضخمة "إيفر جيفن" والتي أغلقت قناة السويس منذ يوم الثلاثاء.

وأظهرت صور الأقمار الصناعية عشرات السفن العالقة في خليج السويس، بينما يبلغ طول السفينة 1300 قدم، مما يسد مسار القناة المتعرج.

وأفاد موقع Space.com أن الأقمار الصناعية Tiny Dover والقمر الصناعي Pleiades قد التقطت صورأً للأسطول الذي ينتظر دخول القناة المسدودة.

وقالت الصحيفة مزيج السفن العالقة يشمل ما لا يقل عن 41 ناقلة سوائب و 33 سفينة حاويات وعشرات من الناقلات وسفينة حربية روسية واحدة على الأقل، حسبما أفاد موقع The Drive.

وقالت هيئة قناة السويس إن سفينة الشحن "إيفر جيفن"، جنحت يوم الثلاثاء الماضي، بعدما تعرضت لرياح بلغت سرعتها 40 عقدة وعاصفة رملية.