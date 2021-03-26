شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عابد: الرئيس السيسي أول من وجه بالتحقيق فى حادث تصادم قطارى سوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أول من وجه بالتحقيق في حادث تصادم قطارى سوهاج، ومحاسبة المسئولين عن هذا الحادث.

وأكد علاء عابد خلال مداخلة هاتفية بقناة إكسترا نيوز، أن حياة المصريين أغلى ما لدينا، وقد وجه الرئيس السيسى بالاهتمام بالمصابين وتقديم العلاج واتخاذ الإجراءات لتكريم الشهداء .

وكان قد انتقل النائب العام المستشار حمادة الصاوي إلى موقع حادث تصادم قطاري سوهاج، لبدء التحقيقات في الحادث، والوقوف على الأسباب التي أدت للحادث.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، عن مصرع 32 مواطنًا و108 آخرين فى حادث تصادم قطارين بمركز طهطا- محافظة سوهاج، حيث أوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، أنه تم زيادة سيارات الإسعاف إلى 74، مشيرًا إلى أنه تم نقل حالات الوفاة والمصابين إلى مستشفيات (طهطا، سوهاج التعليمي، المراغة، سوهاج العام).