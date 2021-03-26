شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عابد: ما صدر عن السكة الحديد بشأن حادث قطارى سوهاج "تقارير غير مضبوطة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن ما صدر عن السكة الحديد بشأن حادث تصادم قطارى سوهاج استباق للأحداث، ووصفه بأنه "تقارير غير مضبوطة".

وشدد علاء عابد خلال مداخلة هاتفية مع قناة أكسترا نيوز، على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يبذل جهودا جبارة لتطوير السكة الحديد، قائلا: "في الحقيقة هناك نهضة والرئيس يعمل على إحلال وتجديد السكة الحديد، وتابعنا التعاقدات التي تتم مع شركة سيمنز، وفى النهاية يخرج من يقول ما هي فائدة تطوير السكة الحديد؟.. نحن في طريقنا للإصلاح والإصلاح لن يحدث إلا بتكاتف الجميع".

وتابع عابد: "رؤية الرئيس السيسي بالتعاقد مع شركة سيمنز ستحقق الحفاظ على حياة المواطنين ونحن جاهزون لعمل آى شيء للحفاظ على حياة المواطنين، ويتبقى القليل ليكون لدينا سكة حديد جيدة خلال سنتين ولا يكون لدينا حادث واحد إن شاء الله، يدنا في يد الحكومة والرئاسة وسنتكاتف".