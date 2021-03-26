شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "نقل البرلمان": لن نلتفت لأى ادعاءات حول حادث قطارى سوهاج وسنلتزم فقط بتحقيقات النيابة العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أنه لن يتم الالتفاف إلى أية تصريحات بشأن حادث تصادم قطارى سوهاج، إلا ما يصدر عن النيابة العامة فقط واللجنة الرباعية التى أمر الرئيس عبد الفتاح السيسى بتشكيلها.

وقال عابد في مداخلة هاتفية لقناة إكسترا نيوز،: "أنفى تماما كل الإدعاءات التي قيلت بشأن أسباب الحادث، ولن يكون هناك اعتراف إلا بنتيجة تحقيقات النيابة العامة، ولن ألتفت إلى أي بيانات تخرج من اى جهة".

وأشار عابد إلى أنه تم تشكيل لجنة وهى متجهة الآن إلى مكان الحادث ستتابع الحادث من مكانه، مشيرا إلى أن اللجنة ستقوم من الباكر باستدعاء جميع المسئولين والوزارات المعنية عن الحادث، للتعرف على الأسباب.

وبدأ عابد مداخلته بتقديم العزاء لاهالى الضحايا، كما تمنى الشفاء العاجل للمصابين بالنيابة عن لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان.