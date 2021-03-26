شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب تدعو لحملة واسعة للتبرع بالدم لصالح مصابى قطارى سوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أنها تابعت ببالغ الاهتمام حالة المصابين بحادث تصادم قطارى سوهاج، متمنية لهم الشفاء العاجل، معربة عن تعازيها لذوى ضحايا الحادث الأليم.

وأكدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أنها مستمرة فى مراقبة الأداء الحكومى فى التعامل مع الحادث وتداعياته، وكذلك الكشف عن كافة الحقائق فى التحقيقات بشفافية ونزاهة.

وأوضحت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن كافة الأدوات الرقابية لنواب التنسيقية بمجلس النواب سيتم استخدامها لمحاسبة المتسببين فى الحادث، مؤكدة أن حياة المصريين خط أحمر وأنه لا مجال لأى تهاون أو تقصير.

ودعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين جموع الشعب المصرى العظيم لحملة واسعة للتبرع بالدم لصالح مصابى حادث القطارين.