عاهل البحرين يعزي السيسي في ضحايا حادث قطاري سوهاج



محمد اسماعيل - القاهرة - المنامة - أ ش أ

بعث عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، برقية تعزية ومواساة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في ضحايا حادث تصادم قطاري ركاب بمحافظة سوهاج.

وأعرب الملك حمد - في البرقية وفقا لوكالة الأنباء البحرينية (بنا) - عن خالص تعازيه وصادق مواساته للرئيس السيسي وشعب مصر وأسر الضحايا، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية، وأن يحفظ مصر وشعبها الشقيق من كل سوء ومكروه.