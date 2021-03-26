فيديو.. "كنت رايح الشغل عشان أجيب 100 جنيه لعيالي".. أحد ركاب قطار سوهاج يروي تفاصيل الحادث

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر – محمد محروس وعمار عبدالواحد

روي أحد الناجين من حادث قطاري سوهاج المنكوبين تفاصيل الحادث وقال إن القطار المميز الذي كان يستقله بعد تحركه من سوهاج توقف فجأة وبعد دقائق فوجئنا بقطار قادم من الخلف اصطدم به".

يضيف: " أنا كنت رايح الشغل رايح اجيب 100 جنيه لعيالي عشان لقمة العيش، القطر التاني دخل فينا من ورا اتبهدلنا كلنا".

تابع: "أي حد مات وأي حد اتعور يعتبر اخويا كلنا مصريين، عاوزين حق الناس اللي ماتت".

وأصدرت هيئة السكة الحديد بيانًا حول حادث التصادم الذي وقع في مركز طهطا بسوهاج وخلف ضحايا ومصابين.

كانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن وفاة 32 مواطناً وإصابة 66 آخرين في حادث تصادم قطارين بمركز طهطا، محافظة سوهاج.

وأوضح بيان لوزارة الصحة والسكان، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ٣٦ سيارة إسعاف مجهزة نقلت حالات الوفاة والمصابين إلى مستشفيات الإخلاء وهي:"سوهاج العام، وسوهاج التعليمي، وطهطا، والمراغة".

وأشار إلى أن وزيرة الصحة والسكان توجهت إلى محافظة سوهاج لمتابعة الحالة الصحية للمصابين، والتأكد من تقديم أفضل سبل الرعاية الصحية لهم، كما شكلت الوزيرة غرفة أزمات وطوارئ بسوهاج لمتابعة تداعيات الحادث، وتقديم اى إمدادات ومستلزمات طبية، فضلاً عن توفير فرق طبية من كافة التخصصات الطبية لتقديم سبل الدعم اللازم للمصابين.

كما تقدمت وزيرة الصحة والسكان بخالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا، داعيةً الله أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان

وقال البيان إنه "أثناء مسير قطار ١٥٧ مميز الأقصر الإسكندرية ما بين محطتي المراغة وطهطا تم فتح بلف الخطر لبعض العربات بمعرفة مجهولين، وعليه توقف القطار، وفي هذه الأثناء وفي تمام الساعة ١١:٤٢ تجاوز قطار ٢٠١١ مكيف أسوان القاهرة سيمافور ٧٠٩ واصطدم بمؤخرة آخر عربة بقطار ١٥٧ ما أدى إلى انقلاب عربتين من مؤخرة قطار ١٥٧ المتوقف على السكة انقلاب جرار قطار ٢٠١١ وعربة القوى ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات والوفيات.

وأضاف البيان: "جاري حصرها بالتعاون مع أطقم وزارة الصحة وتم نقل المصابين إلى مستشفيات سوهاج وطهطا والمراغة وتم تشكيل لجنة فنية للوقوف على أسباب الحادث، وجاري المتابعة لسرعة رفع الحادث وتسيير حركة القطارات على الخط



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