بوليفيا تُسجل 774 إصابة جديدة بكورونا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أنه تم تسجيل 774 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في بوليفيا، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 267 ألفا و833 حالة.

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وأفادت الجامعة - حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة - بأنه تم تسجيل 24 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد؛ ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 12 ألفا و131 حالة.



وأشارت الجامعة إلى أن عدد الأشخاص الذين

تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا بشكل كامل في بوليفيا بلغ 57 ألفا و297 شخصا.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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