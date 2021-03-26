بولندا تُسجل أكثر من 35 ألف إصابة جديدة بكورونا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة البولندية، اليوم الجمعة، أنه تم تسجيل 35 ألفا و143 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى مليونين و189 ألفا و966 حالة.

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وقالت الوزارة - حسبما ذكر راديو بولندا - إنه تم تسجيل 443 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس؛ ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 51 ألفا و305 حالات.



وأضافت الوزارة أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ مليونا

و747 ألفا و223 شخصا، بعد تعافى 24 ألفا و367 شخصا خلال 24 ساعة الماضية.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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