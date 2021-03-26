بنجلاديش تُسجل أكثر من 3 آلاف إصابة جديدة بكورونا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أنه تم تسجيل 3 آلاف و587 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في بنجلاديش، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 584 ألفًا و39 حالة.

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وأفادت الجامعة - حسبما نشرت على موقعها الالكتروني اليوم الجمعة - بأنه تم تسجيل 34 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 8797 حالة.



وأشارت الجامعة إلى أنه تم توزيع 5

ملايين و139 ألفًا و456 جرعة من اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" في جميع أرجاء بنجلاديش.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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