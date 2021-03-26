العراق: سنلجأ إلى تشديد الحظر في هذه الحالة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الجمعة، أنها ستلجأ إلى تشديد حظر التجوال في حال ازدياد أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.

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وقالت عضو الفريق الإعلامي الطبي للوزارة الدكتورة ربى فلاح حسن - في تصريح لقناة السومرية نيوز الإخبارية - "إنه في حال ازدياد أعداد الإصابات ممكن أن نلجأ إلى تشديد

الحظر حفاظا على أرواح المواطنين وسلامتهم وستكون هنالك قرارات جديدة للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية تبعا لذلك".



وأضافت أنه في الأيام الماضية شهدنا زيادة بأعداد الإصابات لم نشهدها منذ بداية الجائحة ورصد إصابات لعائلات كاملة في القرى والأرياف حيث تم إرسال فرق صحية للقيام بعمليات المسح لفيروس

كورونا والتحري عن المصابين في هذه المناطق.



وشددت على أنه لو استمرت الأعداد في تزايد ممكن أن تشكل خطرا كبيرا يهدد نظامنا الصحي وبالتالي سترفع توصيات أشد قيودا في حال استمرار التهاون من قبل المواطنين وعدم التزامهم بالإجراءات الوقائية.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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