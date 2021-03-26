روسيا تُعلن اعتقال 3 إرهابيين خططوا للهجوم على أقسام الشرطة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أنه تم اعتقال 3 إرهابيين كانوا يستعدون لشن هجمات على أقسام الشرطة في مدينة روستوف على الدون بجنوب روسيا.

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وذكر المكتب الصحفي للمخابرات الروسية - بحسب وكالة أنباء "سبوتنك" - أنه يتم كذلك استجواب 3 أشخاص آخرين يشتبه بضلوعهم في القضية، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ عملية الاعتقال، بالاشتراك مع

وزارة الداخلية الروسية.



ونوه بأن المعتقلين، خططوا لرمي مباني أقسام الشرطة، بالعبوات الحارقة، وكتابة عبارات مسيئة للدولة ولتنفيذ ذلك، تدربت مجموعة من الشباب على تمرينات محددة، وقبيل اعتقالهم قام هؤلاء بكتابة شعارات معادية للدولة على جدران بعض المباني.

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