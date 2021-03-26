الرئيس المصري يتوعد المتسببين في حادث قطاري سوهاج بـ”جزاء رادع”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 26 مارس 2021 04:12 مساءً - منذ 3 دقائق

توعد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، جميع ”المتسببين“ في حادث تصادم قطارين بمحافظة سوهاج جنوب البلاد، راح ضحيته العشرات، بـ“جزاء رادع دون مماطلة“.

وتسبب اصطدام القطارين الذي وقع في وقت سابق اليوم في انقلاب مجموعة من العربات وخروجها عن القضبان، ما أدى إلى مقتل 32 شخصا وإصابة 66 آخرين في حصيلة أولية أعلنت عنها وزارة الصحة.

وقال السيسي في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: ”تابعت عن كثب الحادث الأليم الذي شاهدناه اليوم بتصادم قطارين في محافظة سوهاج“.

وأضاف: ”إن الألم الذي يعتصر قلوبنا اليوم، لن يزيدنا إلا إصرارا على إنهاء مثل هذا النمط من الكوارث.. وجهت رئاسة الوزراء وكافة الأجهزة المعنية بالتواجد بموقع الحادث والمتابعة المستمرة وموافاتي بكافة التطورات والتقارير المتعلقة بالموقف على مدار اللحظة“.

وأشار الرئيس المصري إلى أن ”كل من تسبب في هذا الحادث الأليم بإهمال أو بفساد أو بسواه، سينال الجزاء الرادع دون استثناء ولا تلكؤ ولا مماطلة“.

واختتم السيسي تدوينته قائلا: ”إنني إذ أتوجه بكامل العزاء لأسر الشهداء الذين لقوا ربهم اليوم، أقدم لأسر المصابين كامل المواساة والدعم وأمنياتي بالشفاء العاجل إن شاء الله، وأوجه الأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتوفير التعويض اللائق لأسر الشهداء والضحايا“.