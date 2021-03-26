مشاهد مروعة من حادثة تصادم قطارين في محافظة سوهاج في مصر

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 26 مارس 2021 04:12 مساءً - منذ 57 دقيقة

آخر تحديث: 26 - مارس - 2021 4:03 مساءً

أظهرت لقطات فيديو وصور بثها مواطنون على صفحات التواصل الاجتماعي في مصر مشاهد مروعة من حادث تصادم قطاري ركاب اليوم الجمعة في منطقة طهطا التابعة لمحافظة سوهاج جنوب البلاد.

وتبين الصور المتداولة جثث عدد من الركاب مغطاة على جانب العربات المحطمة، إضافة لجثث عالقة تحت عجلات القطار، إضافة لصور الجرح والعالقين الأحياء داخل العربات، وسط صراخ واستغاثات.

وأسفر تصادم قطاري 2011 مكيف و157 مميز عقب خروجه من محطة سوهاج في الطريق إلى العاصمة القاهرة عن خروج 3 عربات عن القضبان.

وفي حصيلة أولية نقلت قناة النيل الحكومية عن وزارة الصحة مقتل 32 وإصابة 66 في الحادث.

وفي وقت سابق قال متحدث باسم وزارة الصحة قد تم الدفع بـ36 سيارة إسعاف مجهزة نقلت 50 مصابا إلى مستشفيات الإخلاء وهي سوهاج العام، وسوهاج التعليمي، وطهطا، والمراغة.

وأشار المتحدث خالد مجاهد إلى أن وزيرة الصحة والسكان شكلت غرفة أزمات وطوارئ في سوهاج لمتابعة تداعيات الحادث، وتقديم أي إمدادات ومستلزمات طبية، فضلا عن توفير فرق طبية من كافة التخصصات الطبية لتقديم سبل الدعم اللازم للمصابين.