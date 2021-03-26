انت الان تتابع خبر بغداد.. مؤتمر أمني رفيع يناقش تأمين زيارة ملك الأردن ورئيس مصر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ترأس رئيس اركان الجيش عبد الامير يار الله ، اليوم الجمعة، مؤتمراً امنيا في مقر قيادة عمليات بغداد، لمناقشة تأمين زيارة ملك الأردن، ورئيس مصر.