انت الان تتابع خبر بغداد.. مؤتمر أمني رفيع يناقش تأمين زيارة ملك الأردن ورئيس مصر والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - ترأس رئيس اركان الجيش عبد الامير يار الله ، اليوم الجمعة، مؤتمراً امنيا في مقر قيادة عمليات بغداد، لمناقشة تأمين زيارة ملك الأردن، ورئيس مصر.
وقالت عمليات بغداد في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "رئيس اركان الجيش ترأس مؤتمراً امنيا في مقر قيادة عمليات بغداد وبحضور معاون رئيس اركان الجيش للعمليات و قائد عمليات بغداد والقادة الأمنيين".
واضاف البيان انه "جرى خلال المؤتمر مناقشة الوضع الأمني وتأمين زيارة ملك الاردن والرئيس المصري لعقد القمة الثلاثية".
واضاف البيان انه "جرى خلال المؤتمر مناقشة الوضع الأمني وتأمين زيارة ملك الاردن والرئيس المصري لعقد القمة الثلاثية".