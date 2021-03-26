شكرا لقرائتكم خبر عن التقرير السنوى للمجلس الأعلى للإعلام: تلقينا 213 شكوى فى 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد التقرير السنوى للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن لجنة الشكاوى بالمجلس عقدت 36 جلسة خلال الفترة من أول يوليو حتى نهاية ديسمبر 2020، وتلقت 213 شكوى، وأصدرت اللجنة توصياتها فى عدد 205 شكاوى، وذلك إرساءً لمبدأ الالتزام بالمسئولية الإعلامية والقيم الأخلاقية أثناء ممارسة الإعلامى لعمله، وحماية لحقوق المشاهدين والقراء ومصالح المجتمع وحماية حقوق الإعلاميين والمبدعين.

وأضاف التقرير أن الشكاوى شملت 102 شكوى إلكترونية، من بينها 35 شكوى من مواطنين عبر منظومة الشكاوى الحكومية الإلكترونية، و3 شكاوى قدمتها تقارير الرصد التابعة للمجلس، و35 شكوى مُقدمة من وزارات ومؤسسات، و10 شكاوى مُقدمة من شخصيات عامة، و32 شكوى من شركات وأندية، وشكوى من صحف ووكالات، وشكويين من أعضاء المجلس.

ولفت التقرير إلى أن الشكاوى شملت 69 شكوى ضد برامج وإعلاميين، و96 شكوى ضد إعلاميين وصحفيين، و24 شكوى ضد مواقع إلكترونية، و6 شكاوى ضد صفحات التواصل الاجتماعى، و34 شكوى ضد صحف ووكالات أنباء، و6 ضد شركات، و5 ضد جهات حكومية وهيئات رسمية، و7 ضد شخصيات عامة، و44 ضد قنوات.

ونوه إلى أنه تبين من فحص الشكاوى وجود 69 مخالفة للمعايير والأكواد الإعلامية، و39 شكوى تضمنت نشر أخبار كاذبة، و37 شكوى تضمنت سبا وقذفا، و13 شكوى تضمنت تحرضا على العنف، و9 شكاوى تضمنت انتهاكا لحقوق الملكية الفكرية، و22 شكوى تضمنت مخالفة للقوانين، و3 شكاوى تضمنت وجود ألفاظ بذيئة وإيحاءات، وشكوى بالمواقع المزيفة بأسماء وهمية لشخصيات عامة، حيث بلغ عدد الصفحات التى تم رصدها 212 حساب على الفيس بوك و10 حسابات على تويتر و5 حسابات على إنستجرام.

وأوضح المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن المجلس أقر توصيات لجنة الشكاوى وأصدر قرارات بشأنها، من أهمها، حجب 212 حساب على فيس بوك و10 حسابات على تويتر و5 حسابات على إنستجرام تحمل اسم المستشار عدلى منصور، ووقف بث البرامج وحجب المواقع ومنع ظهور بعض الإعلاميين الذين ارتكبوا مخالفات متنوعة.