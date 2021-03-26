ساحل العاج يبحث عن وضع قدمه الأولى في النهائيات والكونغو يريد حسم تأهله

جدة - عبدالحي حسين - تستكمل، اليوم الجمعة، مباريات الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية الكاميرون، بإجراء عدة مباريات، بداية من الساعة الثانية زوالا.

وييستقبل منتخب الكونغو نظيره السنغالي المتأهل سلفا للعرس الإفريقي، على أرضية ملعب ألفونس ماسيمبا، وكله آمال في تحقيق الانتصار، للتأهل مباشرة للنهائيات، دون انتظار مباريات الجولة السادسة.

ويحتل الكونغو الرتبة الثانية في مجموعته بسبع نقاط، خلف المتصدر السينغال، وبفارق أربع نقاط عن غينيا بيساو، صاحب المركز الثالث بثلاث نقاط، فيما يقبع المنتخب الإسواتيني في الرتبة الأخيرة بنقطة واحدة.

وفي مباراة أخرى، يسعى الكوت ديفوار إلى وضع قدمه الأولى في نهائيات كأس الأمم الإفريقية عند مواجهته للنيجر، ويطمح إلى تحقيق الفوز، والعودة إلى صدارة المجموعة، التي تنازل عليها لصالح إثيوبيا الفائزة على مدغشقر.

ويحتل كوت ديفوار، حاليا، الرتبة الثانية بسبع نقاط، بفارق هدف وحيد على مدغشقر، الموجود في المركز الثالث، وخلف المتصدر إثيوبيا، البالغ رصيده تسع نقاط.

وفيما يلي جميع مباريات اليوم مع التوقيت:

14:00بوروندي — : — جمهورية إفريقيا الوسطى

14:00 إسواتيني — : — غينيا بيساو

17:00 الرأس الأخضر — : — الكاميرون

17:00 الكونغو — : — السينغال

17:00 النيجر — : — ساحل العاج

20:00 موريتانيا — : — المغرب