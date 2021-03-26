منال تغني لعدنان موحجة

جدة - عبدالحي حسين - بعد أيام من إعلان مشاركتها في مسلسل تلفزي جديد، يبث خلال رمضان المقبل، تستعد الفنانة منال بنشليخة لإصدار كليب جديد مرتبط بالعمل الدرامي الرومانسي المذكور.

ويرتقب أن تطل منال،على جمهورها في فيديو كليب من بطولتها، والممثل عدنان موحجة، مستمدة لقطاته من مشاهد المسلسل، للترويج له، علما أنها أول مشاركة لها في ميدان التمثيل.

أغنية منال الجديدة، رومانسية، وتتغنى فيها عن علاقتها بعدنان موجحة، في إطار أحداث المسلسل، وقصة تأثير الغيرة على علاقتها ضمن قصته.

ويشارك إلى جانب منال بنشليخة، وعدنان موحجة، في المسلسل المرتقب، سعيد باي، وخولة غياث، ومحمد باسو، وسيمو ماستر شاف.

ويرتقب أن تعرض القناة الثانية المسلسل تحت عنوان “دايزو لقوام” بشكل أسبوعي، خلال شهر رمضان المقبل.