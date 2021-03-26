المفوضة الأوربية: لا تصدير لجرعات “أسترازينكا” قبل تسليم كل الشحنات لدول الاتحاد

جدة - عبدالحي حسين - أعلنت رئيسة المفوضية الأوربية، أورسولا فون دير لاين، أن شركة “أسترازينيكا” لن تتمكن من تصدير أي من جرعات لقاحها المضاد لـ”كوفيد-19″، المصنع على الأراضي الأوربية إلى خارج الاتحاد، قبل أن يتسلم هذا الأخير كامل الكميات المتأخرة من اللقاح.

وقالت فون دير لاين، خلال مؤتمر صحفي، أمس الخميس، في بروكسيل، حيث انطلقت قمة أوربية طغت عليها أزمة تأخر وصول اللقاحات إلى دول التكتل، “برأيي، من الواضح أنه يتعين على الشركة أولا، وقبل كل شيء، أن تتدارك تأخرها، وتحترم العقد، الذي أبرمته مع الدول الأوربية الأعضاء، قبل أن تتمكن من المشاركة مرة أخرى في تصدير اللقاحات”.

وتروم آلية مراقبة تصدير اللقاحات، التي شددتها بروكسيل، أول أمس الأربعاء، على الخصوص، “وفاء الشركات بعقودها مع الاتحاد الأوربي قبل التصدير إلى بقية أنحاء العالم”.

وسلمت الشركة الدوائية السويدية – البريطانية الاتحاد الأوربي 30 مليونا من أصل 120 مليون جرعة لقاحية، كانت قد تعهدت بتسليمها في الربع الأول من العام الجاري.

ومن شأن المقاربة المذكورة تعميق الخلاف بين الاتحاد الأوربي، وبريطانيا، التي تتطلع، بدورها، إلى الحصول على كميات من جرعات “أسترازينيكا” المنتجة في الاتحاد الأوربي، قصد سد فجوة مفاجئة في إمداداتها، تهدد حملتها الوطنية للتلقيح.

وتطالب كل من بروكسيل، ولندن بالحصول على جرعات لقاحية ينتجها مصنع لـ”أسترازينيكا” في هولندا.