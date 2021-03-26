الممثلة فرح الفاسي تنفي انفصالها عن عمر لطفي وتستنكر الاشاعات.. لكن لما التزمت الصمت سابقا واستغلت الموضوع تجاريا؟

جدة - عبدالحي حسين - نفت الفنانة فرح الفاسي أخبار انفصالها عن زوجها، الفنان عمر لطفي، وأكدت أن ما راج مجرد إشاعات، وأكاذيب.

وعلقت فرح الفاسي، في حوار أجرته مع مجلة سيدتي حول موضوع الإشاعة: “لا أدري كيف انتشرت هذه الإشاعات، أنا وعمر لم ننفصل يوماً، ونعيش تحت سقف واحد، ونربي ابنتنا بخير، وسلام”.

وأضافت الفاسي: “نعيش مشاكل، وخلافات بين الفينة والأخرى ككل أزواج العالم، لكننا لم ننفصل، ونطلب الهداية لمن يروّج الأكاذيب”.

وعلى الرغم من نفي فرح الفاسي الإشاعات هذه المرة بطريقة مباشرة، إلا أنها كانت قد استغلتها، في فترة ماضية، من أجل الترويج لعلامة تجارية خاصة بالمجوهرات.

وكانت الفاسي قد نشرت صورة إشهارية، تزامنا مع فترة راجت فيها إشاعات حول انفصالها عن عمر لطفي بكثرة، واستغلت، آنذاك الوضع، وقالت: “الانفصال ليس عيبا، وليس حراما، ولكن الحرام أن لا ألتقط صورة بالأحجار والألماس، وأقف هكذا”.

ويبدو أن فرح الفاسي وجدت في إشاعة انفصالها وسيلة استغلتها في إشهار تجاري، متعمدة عدم التوضيح بشأنها، آنذاك.