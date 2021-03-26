الأساتذة المتعاقدون يصعدون من جديد بعد تعنيفهم.. إضرابات أخرى وإنزالات وطنية في الرباط

جدة - عبدالحي حسين - لا يزال الأساتذة المتعاقدون عازمين على التصعيد ضد الوزارة الوصية، إذ أعلنوا سلسلة من الإضرابات الوطنية، خلال شهر أبريل المقبل.

وقررت “التنسيقية الوطنية للأساتذة، الذين فرض عليهم التعاقد، خوض إضرابات وطنية لمدة أربعة أيام متتالية 5 و6 و7 و8 في شهر أبريل، إضافة إلى إنزال وطني في الرباط، يومي 6 و7 أبريل المقبل.

المصدر نفسه أعلن عن إضرابات وطنية أخرى، أيام 22 و23 و24 من الشهر المقبل، مرفوقة بمسيرات قطبية، بالإضافة إلى الانسحاب من مجالس المؤسسات، وتجميد أنشطة النوادي، ومقاطعة اقتراح الامتحانات الإشهادية، ومقاطعة حراستها، وتصحيحها، ومقاطعة تطبيق مسار كليا، وكل العمليات المرتبطة به.

ويدعو الأساتذة المتعاقدون إلى إسقاط نظام التعاقد، والإدماج في الوظيفة العمومية، وكانت أعداد غفيرة منهم قد حجت إلى الرباط، في الأسبابيع الماضية، استجابة للنداء، الذي أطلقته “التنسيقية الوطنية للأساتذة، الذين فرض عليهم التعاقد”، للاحتجاج، لكن سلطات العاصمة قررت منع التظاهرة بالقوة؛ ما نتجت عنه احتكاكات عنيفة، وإصابات عدة في صفوف الأساتذة.