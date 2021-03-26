نتائج نهائية لانتخابات الكنيست.. لا أغلبية لنتنياهو أو لمعارضيه

جدة - عبدالحي حسين - أظهرت النتائج النهائية لفرز الأصوات في الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية، التي جرى إعلانها، مساء أمس الخميس، عدم حصول أي من المعسكرين الرئيسيين على مقاعد كافية لتشكيل الحكومة.

ويتطلب تشكيل حكومة الحصول على 61 مقعدا على الأقل في الكنيست، المشكل من 120 مقعدا.

وقالت هيأة البت الإسرائيلية إن نتائج فرز الأصوات النهائية، التي أعلنتها لجنة الانتخابات المركزية، أظهرت حصول حزب “الليكود” اليميني برئاسة بنيامين نتنياهو على 30 مقعدا، متراجعا بنحو 6 مقاعد عن الانتخابات السابقة، التي جرت في مارس 2020.

فيما حصل “شاس” اليميني برئاسة ارييه درعي على 9 مقاعد، وحزب “يهودوت هتوراه” اليميني برئاسة موشيه غافني على 7 مقاعد؛ ليحافظ الحزبان على نفس عدد مقاعدهما بالانتخابات السابقة.

وحصد حزب “الصهيونية الدينية” اليميني، برئاسة بتسلئيل سموتريتش، 6 مقاعد، على الرغم من أنه لم يفز بأي مقاعد في الانتخابات السابقة.

وبذلك يكون معسكر نتنياهو، المكون من أحزاب “الليكود”، و”شاس”، و”يهودوت هتوراه”، و”الصهيونية الدينية”، قد حصل على 52 مقعدا إجمالا، بينما حقق المعسكر المناهض له 57 مقعدا، ويضم أحزاب: “هناك مستقبل”، و”أزرق أبيض”، و”العمل”، و”إسرائيل بيتنا”، و”أمل جديد”، و”القائمة المشتركة” العربية، و”ميرتس”، إذ فاز “هناك مستقبل” الوسطي، برئاسة يائير لابيد، بـ17 مقعدا، ليحافظ على نفس عدد مقاعده في الانتخابات السابقة.

وحقق “أزرق أبيض” اليميني، برئاسة بيني غانتس، خسارة كبيرة بعد حصوله على 8 مقاعد تمثل نصف عدد مقاعده في الانتخابات السابقة.

وفاز حزب “العمل” الوسطي، برئاسة ميراف ميخائيلي، بـ 7 مقاعد؛ فيما كان قد حصل مع حزب “ميرتس” على 7 مقاعد بالانتخابات السابقة، فيما حافظ “إسرائيل بيتنا” اليميني، برئاسة افيغدور ليبرمان، على نفس عدد مقاعده وهي 7 مقاعد.

وحقق “أمل جديد” اليميني، برئاسة جدعون ساعر، 6 مقاعد في أول انتخابات يخوضها، بعدما انشق عن الليكود.

وفازت “القائمة المشتركة” العربية برئاسة أيمن عودة، بـ6 مقاعد، بعدما حققت إلى جانب “القائمة العربية الموحدة” 15 مقعدا في الانتخابات السابقة. وحقق حزب “ميرتس” اليساري برئاسة نيتسان هوروفيتش 6 مقاعد أيضا.

وخارج المعسكرين، فاز حزب “يمينا” اليميني برئاسة نفتالي بينيت بـ7 مقاعد (فاز بمقعد إضافي)، فيما حققت “القائمة العربية الموحدة” برئاسة منصور عباس، 4 مقاعد.

ولايزال يتعين على حزبي “يمينا”، و”القائمة العربية الموحدة”، أن يحددا أي من المعسكرين يدعمان.

وهذه الانتخابات، التي جرت الثلاثاء الماضي، هي الرابعة في غضون عامين، حيث بلغت نسبة المشاركة فيها 67.2 في المائة (4.4 ملايين ناخب)، وفق لجنة الانتخابات المركزية.