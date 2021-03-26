شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة 32 شخصا وإصابة 66 آخرين في حادث قطاري بمصر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - -التحفظ على سائقي القطار والنيابة تنتقل للمعاينة وسماع المصابين والشهود

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية ،عن وفاة ٣٢ مواطناً وإصابة ٦٦ آخرين في حادث تصادم قطارين بمركز طهطا، محافظة سوهاج جنوب القاهرة .

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ ٣٦ سيارة إسعاف مجهزة نقلت حالات الوفاة والمصابين إلى مستشفيات الإخلاء وهي: "سوهاج العام، وسوهاج التعليمي، وطهطا، والمراغة".

وأشار مجاهد إلى أن وزيرة الصحة والسكان توجهت إلى محافظة سوهاج لمتابعة الحالة الصحية للمصابين، والتأكد من تقديم أفضل سبل الرعاية الصحية لهم، كما شكلت الوزيرة غرفة أزمات وطوارئ بسوهاج لمتابعة تداعيات الحادث، وتقديم اى إمدادات ومستلزمات طبية، فضلاً عن توفير فرق طبية من كافة التخصصات الطبية لتقديم سبل الدعم اللازم للمصابين.

ومن جانبة أمر الفريق كامل الوزير وزير النقل، بالتحفظ على سائقي القطارين، بحسب مصدر مسؤول في هيئة السكة الحديد، مشيرا إلى أن وزير النقل سينتقل إلى موقع حادث التصادم لمتابعة آثار الحادث.

وأعلنت هيئة السكة الحديد، أنه أثناء مسير قطار ١٥٧ مميز الاقصر الاسكندرية ما بين محطتي المراغة وطهطا تم فتح بلف الخطر لبعض العربات بمعرفة مجهولين، وعليه توقف القطار، وفي هذه الاثناء وفي تمام الساعة ١١:٤٢ تجاوز قطار ٢٠١١ مكيف اسوان القاهرة سيمافور ٧٠٩ واصطدم بموخرة اخر عربة بقطار ١٥٧ مما ادى الى انقلاب عدد ٢ عربة من مؤخرة قطار ١٥٧ المتوقف على السكة وانقلاب جرار قطار ٢٠١١ وعربة القوى مما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات والوفيات. وجاري حصرها بالتعاون مع أطقم وزارة الصحة وتم نقل المصابين الى مستشفيات سوهاج وطهطا والمراغة وتم تشكيل لجنة فنية للوقوف علي اسباب الحادث، وجاري المتابعة لسرعة رفع الحادث وتسيير حركة القطارات علي الخط

وقالت أنه أنه جارٍ تشكيل لجنة فنية، للوقوف على أسباب ومسببات الحادث الذي نتج عنه خروج 3 عربات عن القضبان، ووجود العديد من الضحايا والإصابات، موضحة أنها سترسل الإمدادات اللازمة لرفع العربات الواقعة على قضبان السكك الحديدية، مشيرا إلى أن هيئة السكة الحديد علقت حركة مسير القطارات على خطوط الوجه القبلي.