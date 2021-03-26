وزارة الصحة: سنلجأ الى تشديد حظر التجوال في هذه الحالة

وقالت عضو الفريق الاعلامي الطبي الساند للوزارة د. ربى فلاح حسن للسومرية نيوز، انه "في حال ازدياد اعداد الاصابات ممكن ان نلجأ الى تشديد الحظر حفاظاً على ارواح المواطنين وسلامتهم وستكون هنالك قرارات جديدة للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية تبعاً لذلك".واضافت انه "في الايام الماضية شهدنا زيادة باعداد الاصابات عالية لم نشهدها منذ بداية الجائحة ورصد اصابات لعوائل كاملة في القرى والارياف حيث تم ارسال فرق صحية للقيام بعمليات المسح لفايروس كورونا والتحري عن المصابين في هذه المناطق".

وتابعت انه "لو استمرت الاعداد في تزايد ممكن ان تشكل خطر كبير يهدد نظامنا الصحي وبالتالي سترفع توصيات اشد قيود في حال استمرار التهاون من قبل المواطنين وعدم التزامهم بالاجراءات الوقائية".