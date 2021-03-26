انقاذ شخص حاول الانتحار من أعلى جسر شمالي بغداد

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، اليوم الجمعة، انقاذ شخص حاول الانتحار برمي نفسه من أعلى جسر في منطقة الأعظمية بالعاصمة بغداد.

وقالت الوكالة في بيان تلقته الخليج 365، إن "دوريات نجدة الاعظمية تمكنت من إنقاذ شخص حاول الانتحار من أعلى جسر 14 رمضان، حيث شوهد من قبل الدورية المتواجدة على الجسر، وعلى الفور تم إشعار السيطرة المركزية والتوجه له وانقاذه قبل رمي نفسه".



واضاف البيان انه "تم تسليمه إلى مركز الشرطة أصوليا حفاظا على سلامته".