انت الان تتابع خبر ألمانيا: الموجة الثالثة لفيروس كورونا قد تكون الأسوأ والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - قال رئيس معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية الألماني، اليوم الجمعة، إن هناك مؤشرات واضحة على أن الموجة الحالية من الإصابات بفيروس كورونا في البلاد قد تكون أسوأ من الموجتين السابقتين.
ولفت لوثار ويلر، رئيس معهد RKI في مؤتمر صحفي، إلى أنه إذا استخدم الناس أيام عيد الفصح لتقليل التواصل، فيمكن على الأقل تخفيف حدة هذه الموجة الثالثة.
ووصل عدد الإصابات الإجمالي في ألمانيا إلى 2,732,130 فيما سجلت البلاد 76,116 حالة وفاة، وفق ما أفاد موقع "وورلدوميترز إنفو" المتخصص برصد إحصائيات تفشي كورونا في دول العالم.
ووصل عدد الإصابات الإجمالي في ألمانيا إلى 2,732,130 فيما سجلت البلاد 76,116 حالة وفاة، وفق ما أفاد موقع "وورلدوميترز إنفو" المتخصص برصد إحصائيات تفشي كورونا في دول العالم.