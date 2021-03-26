انت الان تتابع خبر المنافذ تعلن ضبط ادوية معدة للتهريب في ميناء ام قصر والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الجمعة، عن ضبط أدوية معدة للتهريب في ميناء أم قصر.
وذكر بيان للهيأة ورد للسومرية نيوز، أنه "وبالتعاون والتنسيق المشترك مع جهاز المخابرات الوطني العراقي، تم إحباط محاولة تهريب أربع حاويات تحتوي أدوية بشرية متنوعة في منفذ ميناء أم قصر الأوسط ".
ولفت الهيأة في بيانها الى "إحالة المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".
ولفت الهيأة في بيانها الى "إحالة المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".