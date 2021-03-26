تصادم قطارين بسوهاج وأنباء عن سقوط ضحايا

وتلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة طهطا، يفيد بورود بلاغا من إدارة النجدة بوقوع حادث تصادم هائل بين قطارين بناحية قرية الصوامعة غرب دائرة المركز ووجود متوفين.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012