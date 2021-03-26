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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تصادم قطارين بسوهاج وأنباء عن سقوط ضحايا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 26 مارس 2021
وقع منذ قليل تصادم قطارين بمحطة قرية الصوامعة غرب التابعة لمركز طهطا شمال سوهاج بمصر، قطار ركاب رقم 157 وقطار ركاب 2011 "VIP"، وذلك وسط أنباء عن سقوط ضحايا.
وتلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة طهطا، يفيد بورود بلاغا من إدارة النجدة بوقوع حادث تصادم هائل بين قطارين بناحية قرية الصوامعة غرب دائرة المركز ووجود متوفين.
انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة وتم الدفع بـ16 سيارة إسعاف، وسوف نوافيكم بالتفاصيل.