شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف» يدمر صاروخاً باليستياً أطلقه الحوثي تجاه السعودية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض-واس

صرح المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي بأن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت، الجمعة، من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه مدينة نجران، محاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة.

وأشار المالكي إلى أن الميليشيات الحوثية حاولت استهداف أحد الأعيان المدنية المحمية بموجب القانون الدولي، وهذا يؤكد إصرار الميليشيات الحوثية على تكرار انتهاك القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. وأكد العميد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.