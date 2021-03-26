شكرا لقرائتكم خبر عن 32 قتيلاً و66 إصابة بحادث تصادم قطارين في سوهاج والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قتل 32 شخصاً وأصيب 66 آخرون، الجمعة، بحادث تصادم قطارين في محافظة سوهاج في الصعيد. وقال مصدر أمني، إن التصادم وقع بين قطارين أحدهما من الدرجة المميزة وآخر من الدرجة المكيفة، وذلك أمام قرية الصوامعة التابعة لمركز طهطا بمحافظة سوهاج، حسب «سكاي نيوز» عربية.

وأضاف المصدر أنه فور تلقي البلاغ بوقوع الحادث انتقلت الأجهزة الأمنية للمكان لإنقاذ الركاب ونقل المصابين والوقوف على عدد الضحايا، وأسباب الحادث التي لم تتضح بعد، وسيتم إعلان التفاصيل كافة. وأمر النائب العام بالتحقيق العاجل في حادث الاصطدام، وقد انتقل فريق من النيابة العامة لمباشرة إجراءات التحقيق.