شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاق قريب بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بشأن اللقاحات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بروكسل-أ.ف.ب

أعلن رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، الخميس، أنّ بروكسل ولندن يمكن أن تتوصّلا، اعتباراً من السبت، إلى اتّفاق بشأن صادرات اللّقاحات المضادّة لوباء «كوفيد-19» المنتجة على أراضي الاتحاد الأوروبي.

وردّاً على سؤال بشأن تصدير جرعات من لقاح «أسترازينيكا» ينتجها مصنع في هولندا، قال روته: «لحسن الحظ فإنّ الجانبين (الاتحاد الأوروبي وبريطانيا) منخرطان في محادثات ويبدو أنهما قد يتوصّلان إلى اتفاق، السبت، أو بعد ذلك بقليل». وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقب مشاركته في محادثات اليوم الأول من القمة الأوروبية الافتراضية أنّ التوصّل إلى اتفاق «سيكون موضع ترحيب، لأنّنا أصدقاء ونحتاج إلى بعضنا بعضاً».

وشدّد الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، آلية مراقبة صادرات اللّقاحات المضادّة لـ«كورونا» المنتجة على أراضيه بعدما فشلت شركة «أسترازينيكا» في تسليمه الكميّات المتّفق عليها بين الطرفين. ومبدأ «المعاملة بالمثل» هذا يستهدف ضمنياً المملكة المتّحدة التي صدّر لها الاتّحاد الأوروبي منذ ديسمبر/ كانون الأول 21 مليون جرعة لقاحية من دون أن يتلقّى في المقابل أي جرعة لقاحية منتجة على أراضيها، في وقت نصّ فيه العقد المبرم بين بروكسل و«أسترازينيكا» صراحة على تخصيص حصة للاتحاد الأوروبي من الجرعات المنتجة في مصنعين بريطانيين.

وتركّز المناقشات بين بروكسل ولندن بشكل خاص على هذا المصنع الهولندي. وشدّد روته في مؤتمره الصحفي على أنّ قرار منع تصدير جرعات منتجة في هذا المصنع إلى بريطانيا لا يعود إلى حكومته، بل إلى المفوّضية الأوروبية التي لها الكلمة الأخيرة في الموافقة على طلبات مصانع اللّقاحات للتصدير إلى خارج الاتحاد الأوروبي.

وقال إنّ «السلطات الهولندية تتبع قرارات المفوّضية من دون أن يكون لها أيّ رأي فيها». وأضاف أنّه أوضح لنظيره البريطاني بوريس جونسون أنّه لا يمكن إبرام أيّ اتفاق ثنائي بين البلدين بهذا الشأن.

وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لايين، الخميس، أنّ شركة «أسترازينيكا» لن تتمكن من تصدير أيّ من جرعات لقاحها المضادّ لـ«كوفيد-19» المصنّعة على الأراضي الأوروبية إلى خارج الاتّحاد قبل أن يتسلّم الأخير كامل الكميات المتأخّرة من هذا اللقاح.

وخلال مؤتمر صحفي عقدته في بروكسل حيث انطلقت، الخميس، قمة أوروبية طغت عليها أزمة تأخّر وصول اللّقاحات إلى دول التكتّل، قالت فون دير لايين «في رأيي، من الواضح أنّه يتعيّن على الشركة أولاً، وقبل كل شيء، أن تستلحق تأخرها، أن تحترم العقد الذي أبرمته مع الدول الأوروبية الأعضاء، قبل أن تتمكن من المشاركة مرة أخرى في تصدير اللقاحات».

وتهدف آلية مراقبة تصدير اللقاحات التي شدّدتها بروكسل خصوصاً إلى «وفاء الشركات بعقودها مع الاتحاد الأوروبي قبل التصدير إلى بقية أنحاء العالم».

وسلّمت الشركة الدوائية السويدية-البريطانية الاتّحاد الأوروبي 30 مليوناً من أصل 120 مليون جرعة لقاحية كانت تعهّدت تسليمها في الربع الأول من العام، وقالت فون دير لايين إنه يتعيّن على أسترازينيكا «استلحاق تأخّرها قبل معاودة التصدير».

وتهدّد هذه المقاربة بتعميق الخلاف بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا التي تتطلّع بدورها إلى الحصول على كميّات من جرعات «أسترازينيكا» المنتجة في الاتحاد الأوروبي لسدّ فجوة مفاجئة في إمداداتها تهدّد حملتها الوطنية للتلقيح. وتطالب كلّ من بروكسل ولندن بالحصول على جرعات لقاحية ينتجها مصنع لـ«أسترازينيكا» في هولندا.