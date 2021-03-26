شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب السعودية يحقق انتصاره الودي الثاني على الكويت والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

اطمأن الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي على جاهزية الأخضر قبل مواجهته المرتقبة يوم الثلاثاء أمام نظيره الفلسطيني على ملعب مرسول بارك ضمن تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023.

وكسب المنتخب السعودي الخميس نظيره الكويتي 1-0، محققاً انتصاره الثاني ودياً على الأخير بعد انتصاره في 1ـ 2 ـ 2008، وهو الفوز السابع للأخضر تحت قيادة الفرنسي رينارد الذي استلم تدريب الأخضر في أواخر يوليو/ تموز 2019.

سجل هدف المباراة الوحيد البديل عبد الإله العمري بعد دخوله مباشرة في الدقيقة 71 من ضربة رأسية على يمين الحارس الكويتي خالد الرشيدي.

دخل رينارد المباراة بتشكيلة مكونة من الحارس محمد العويس وأمامه زياد الصحفي وحسان تمبكتي وعلي البليهي ومحمد البريك، وفي الوسط عبدالله عطيف وناصر الدوسري وعبد الرحمن غريب وسامي النجعي ومحمد الكويكبي، وفي الهجوم صالح الشهري، في المقابل دخل الإسباني كراسكو مدرب منتخب الكويت بالحارس خالد الرشيدي، وفي الدفاع الرباعي فهد الهاجري وابدول ناجي وسامي الصانع، وفواز العتيبي ومهدي دشتي ومبارك الفنيني وبندر آل سلامة وعيد الراشدي وشبيب الخالدي.