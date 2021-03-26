شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة قناة السويس تتلقى عرضاً أمريكياً للمساعدة في تعويم السفينة الجانحة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - السويس-وام

ثمنت هيئة قناة السويس ما تقدّمت به الولايات المتحدة الأمريكية من عرض للمساهمة في الجهود المبذولة حالياً لتعويم سفينة الحاويات التي جنحت أثناء مرورها بقناة السويس.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة قناة السويس جورج صفوت الجمعة: نتطلع للتعاون مع الولايات المتحدة في هذا الصدد تقديراً لهذه المبادرة الطيبة والتي تؤكد علاقات الصداقة والتعاون التي تربط بين البلديّن. وأعربت الهيئة عن صادق الامتنان أيضاً لكل ما تلقته من عروض للمساعدة في هذا الشأن، مشيرةً إلى الجهود الجارية نحو إعادة تعويم سفينة الحاويات، ومؤكدةً حرص هيئة قناة السويس على انتظام حركة الملاحة العالمية في القناة في أقرب وقت.