شكرا لقرائتكم خبر عن دبا الحصن يستقبل الحمرية ومسافي يستضيف العربي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي

تختتم الجولة 18 من دوري الدرجة الأولى، السبت، بمباراتين منزوعتي الدسم، وهما دبا الحصن والحمرية، ومسافي والعربي. في اللقاء الأول يدخل الحصن والعنابي إلى ملعب المباراة من أجل تحسين صورتهما، فكلاهما فقد فرصة المنافسة على الصعود وللحصن 24 نقطة في المركز الخامس، ولضيفه 18 نقطة في المركز السابع.

ورغم أن المباراة هامشية لكن يتوقع أن تشهد إثارة كبيرة على اعتبار أنها ديربي، وكل طرف يريد الفوز على منافسه والحصول على النقاط الثلاث، بغرض إنهاء الدوري في أفضل مركز ممكن، وكان الحصن خسر الجولة الماضية أمام العروبة في مباراة تبعتها ردود أفعال كبيرة وشكوى من الحصن ضد التحكيم، فالفريق يرى أنه تعرض لظلم، وأنه كان يستحق الفوز الذي يستهدفه في لقاء اليوم لتعويض الخسارة الأخيرة، ويريد الحمرية بالمقابل حفظ ماء الوجه بالفوز في المباريات الأخيرة ليختتم الدوري برصيد يتجاوز الخمس وعشرين نقطة على الأقل، طالما أنه أخفق في الصعود.

وفي مباراة أخرى، يحل العربي السادس ضيفاً على مسافي عاشر الترتيب، وهي مباراة ستكون مفتوحة على كل الاحتمالات وخالية من الضغوط، ويتطلع مسافي للفوز ورفع رصيده إلى 18نقطة والابتعاد عن المركز قبل الأخير، ويأمل فريق المدرب محمد الخديم في حصد أكبر عدد من النقاط فيما تبقى من مواجهات ليختتم الموسم بأفضل صورة قبل أن يرتب أوراقه للموسم الجديد، فيما يرغب العربي في متابعة نتائجه الجيدة والوصول إلى 22 نقطة وهو كان حصل على 19 نقطة في المركز السادس وقدم العربي موسماً جيداً وحدثت طفرة كبيرة في أداء الفرق ونتائجه ويرغب في استمرارها بالفوز على مسافي.