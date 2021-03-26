شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يمنع أهلي جدة من التعاقد مع المدرب يوسف عنبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

دخل أهلي جدة في أزمة جديدة تتمثل بعدم سماح الاتحاد السعودي لكرة القدم للنادي بالتعاقد مع المدرب الوطني يوسف عنبر خلفاً للصربي المقال فلادان.

وأبان ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن اللجنة الفنية في الاتحاد رفضت طلب الأهلي بإسناد المهمة لعنبر كون الأخير قد قاد هذا الموسم فريق البكيرية الناشط في الدرجة الثانية، والتنظيمات تمنع قيام المدرب بالتعاقد مع ناديين في نفس الموسم.

وسيتجه الأهلي للبحث عن مدرب بديل يقود دفة الأمور حتى نهاية الموسم، في حين عقد أعضاء الشرف في النادي اجتماعاً مع رئيس النادي عبدالإله مؤمنة؛ لدراسة مستقبل النادي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها.

وبحسب مصادر مقربة فإن رئيس النادي أبدى استعداده للاستقالة متى توفر البديل الذي يستطيع تحمل المسؤولية.

ويمر الأهلي بمنعطف نتائجي متدنٍ على مستوى الفريق الكروي الأول بعدما تلقى 5 هزائم متتالية في الدوري كان آخرها على يد الفتح 1-4، ما جعله يتراجع إلى المركز السادس برصيد 35 نقطة.